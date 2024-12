Inter-news.it - Sorteggio Mondiale per Club 2025, il girone dell’Inter: le avversarie!

Leggi su Inter-news.it

Ildelpersi è concluso a Miami (qui per rivedere l’intera diretta). Di seguito ilcompletoINTER ALPER– Si è concluso ildelpere l’Inter, presente nel gruppo E, ha pescato: River Plate, C.F. Monterrey e i giapponesi degli Urawa Red Diamonds. Nel dettaglio, il Monterrey è la prima squadra che i nerazzurri affronteranno, seguita poi dalla seconda partita contro gli Urawa Red Diamonds e dall’ultima contro il River Plate.perInter stilato: le altre infoL’APPUNTAMENTO – Al primoperFIFA allargato ci saranno 32 squadre, con Inter e Juventus come italiane. Iqualificati sono stati divisi in quattro fasce da otto squadre ciascuna, con le rispettive classifiche delle confederazioni utilizzate come criterio.