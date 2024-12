Thesocialpost.it - Sondaggi, problemi per il centrodestra, bene il Pd. Pesano le Regionali e la Manovra economica

Mentre la Supermedia deipolitici mostra un lieve aumento nei consensi per il Partito Democratico e per il Movimento 5 Stelle, l’attenzione si sposta oltrea i risultati delle. A incidere maggiormente sulla flessione delsembra essere la percezione negativa della recente, che pare non aver convinto molti elettori.Il Pd si consolida sopra il 23% (+0,4%) eficia ancora dell’onda lunga delle vittorie allein Emilia Romagna e Umbria. La crescita, in ogni caso, appare più un effetto di stabilità che di reale entusiasmo. Anche il Movimento 5 Stelle guadagna terreno, attestandosi all’11,6% (+0,2%), grazie all’effetto positivo della Costituente voluta da Giuseppe Conte. Questo slancio, però, si realizza principalmente a scapito dei partiti minori della coalizione di centrosinistra, come Alleanza Verdi e Sinistra (-0,2%) e Azione (-0,3%).