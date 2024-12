Sport.quotidiano.net - Sinner, il buio oltre la rete

Occhio non vede, cuore non duole, si dice. Ma dentro Jannikmontava la tempesta. Può uno coi geni del campione nel sangue perdere lo smalto da vincente? Nonostante il ragazzo Slam fosse rimasto ’solo’ mentre la vicenda doping cresceva nel silenzio – con tanti punti interrogativi per la carriera –, un po’ alla volta ha domato le emozioni. Con un grande contrappasso interiore: “Non auguro a nessuno di passare i momenti che ho trascorso. Ho visto il. Non potevo parlarne con nessuno. Non potevo sfogarmi o farmi aiutare. Mi sono sentito perso”. Jannik lo dice a Esquire Italia, confessando le paure di un giovane che si sente tutti gli occhi addosso, e non ha una spalla su cui piangere. Lui, così integro, tanto da fare il bis (ieri a Supertennis), “Sanremo? Anche quest’anno non andrò”.