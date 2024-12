Gqitalia.it - Sì, questi alimenti fanno crescere i capelli. E contrastano anche la calvizie

Leggi su Gqitalia.it

Sui cibi che, ammettiamo di aver avuto forti dubbi. Ma sempre più persuasi che l'alimentazione svolga un ruolo fondamentale sull'intero organismo - specie grazie alle recenti evidenze scientifiche legate al microbiota - abbiamo deciso di verificare comunque la voce che gira, cercando di tenere a freno lo scetticismo. Ebbene, è la prima volta che un medico non ci smonta l'ennesima fake news, ma anzi rinforza il concetto: «L'alimentazione incide enormemente sulla salute della chioma», conferma infatti il chirurgo Nicolò Rivetti, specialista in tricologia e dermatologia che opera a Vigevano e a Milano. «Addirittura, diversi studi suggeriscono che chi segue una dieta mediterranea bilanciata corre un rischio minore di sviluppare».E qui occorre, però, una precisazione: «Mentre la caduta deipuò essere causata da fattori come carenze nutrizionali o stress, laè principalmente genetica.