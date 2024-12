Unlimitednews.it - Romano Rossi è il nuovo presidente di Confindustria Serbia

BELGRADO () (ITALPRESS) –è ildi. E’ stato eletto dall’Assemblea dei soci riunita a Belgrado e guiderà l’associazione degli imprenditori italiani per il mandato 2024-2028, succedendo a Patrizio Dei Tos, che ha retto il timone diper cinque anni., imprenditore perugino, presente indal 1990, inizialmente come GM della multinazionale americana calzaturiera Intershoe inc, nel 2001 insieme al frattello Enrico costituisce la società Progetti d.o.o, che si occupa della produzione di scarpe e parti di scarpe per i brand di lusso in tre stabilimenti (Vladimirci, Sombor, Knjazevac), che impiega più di 1.000 dipendenti.Fondatore in joint venture con importante casa di moda italiana della F.lliShoes d.