Ilfattoquotidiano.it - “Ri-tratti”, l’installazione che racconta storie di migrazione e speranza attraverso i volti dei protagonisti: l’opera in esposizione a Milano e a Torino

Bimbi, adulti, anziani, uomini, donne. Hanno età diverse, uno sguardo più o meno intenso, c’è chi ha la barba e chi no, chi ha i capelli lunghi e chi, invece, molto corti. Ma c’è un filo che li unisce: sono stati tutti costretti a fuggire da condizioni di vita insostenibili.Sono loro idell’ultima installazione ideata da Marco Baudinelli, artista, disegnatore, docente e direttore dell’Università di Carrara fino al 2011, e presentata da Time Code Associazione per l’Arte Contemporanea: “ri-” è un’opera work in progress ideata e sostenuta da SOS Mediterranee, un progetto artistico a cura di Fabiola Manfredi e sostenuto da Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e NI.PI.MAR.Già dal titolo appare chiaro lo scopo del progetto: portare lo spettatore a riflettere sull’esperienza dei naufraghila forza espressiva disegnati dadi resistenza.