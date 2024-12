Agi.it - Piogge forti al Sud, poi freddo, venti forti e neve

AGI - Situazione sinottica che vede una struttura depressionaria allungarsi sul Mediterraneo centrale con un minimo di pressione al suolo sul Mar Ionio. Questo dispenserà maltempo soprattutto al Sud con fenomeni anche intensi e abbondanti in particolare su Puglia, Basilicata e Calabria. Prossimi giorni con rapida espansione di una campo di alta pressione verso il Mediterraneo occidentale e tempo in miglioramento su buona parte dell'Italia. Con l'arrivo del weekend la situazione è pero' destinata a cambiare con aria fredda in discesa da nord che farà il suo ingresso sul Mediterraneo centrale proprio nel giorno della Festa dell'Immacolata. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano in arrivo una fase di maltempo con brusco calo termico eabbondante su Alpi e Appennino.