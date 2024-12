Ilnapolista.it - «Osimhen è instancabile. La sua determinazione è contagiosa, infiamma coloro che lo circondano»

Leggi su Ilnapolista.it

è stato un caso in Italia quest’estate quando si attendeva ad ogni minuto la sua partenza da Napoli per destinazioni come la Premier o il Psg. È atterrato invece in Turchia al Galatasaray dove sta mettendo in mostra tutte le sue qualità e suscitando anche l’invidia dei rivali, tanto che la leggenda del Fenerbahce Tümer Metin ha parlato a Soccernet della chiave del suo successo.«mi ha davvero impressionato. Possiede un’intensità incredibile, un entusiasmo straordinario e una ricercadel successo. Non ho visto una tale fame in un giocatore da molti anni.Leggi anche:, il tecnico del Galatasaray: «Vuole restare fino a giugno, della clausola non ci importa»La suache lo. È come se radunasse i suoi compagni con una forza invisibile, creando una dinamica potente in campo.