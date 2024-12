Amica.it - Non c'è pace per il povero Capitano Martini. Non solo ha Don Matteo come spina nel fianco, stasera arriva pure... sua madre!

Leggi su Amica.it

Un nuovo uragano sta per abbattersi sull’ignara Spoleto: la famosa attrice Fiamma Durante. Non c’ènemmeno questa settimana nella bellissima cittadina di Don14.in tv su Rai 1, e contemporaneamente in streaming su RaiPlay, dove ci sono anche tutti gli episodi passati, va in onda alle 21.30 la settima puntata della serie che ha Raoul Bova per protagonista nei panni dellex carabiniere dei Ros, don Massimo.Insieme a lui, una manciata di altri personaggi, dal tenero al bizzarro al divertente, che regalano alla serie, tra le più longeve della Rai, quel tocco di leggerezza indispensabile considerando che, spesso, al centro della puntata c’è un morto ammazzato.Non c’èper il