Nomisma, primi segnali di ripresa per il mercato immobiliare

Il calo dei tassi di interesse 'scongela' ilitaliano che, secondo quanto rileva il 3° Osservatorio sul2024 di, mostra "idi vitalità dopo il periodo di appannamento riconducibile agli effetti del progressivo inaridimento del canale creditizio". Secondo, che ha analizzato le performance dei 13 principali mercati italiani, la possibilità di unadella domanda dipende fondamentalmente da due fattori: da una parte la tenuta dei redditi delle famiglie, per i quali non si può tuttavia ancora escludere un "lieve peggioramento" deldel lavoro, e dall'altra il ripristino di condizioni di accesso al credito meno prudenti e selettive. Nonostante su questi fronti il quadro rimanga incerto, "la recente crescita, seppur lieve, di intenzionalità e transazioni consente di delineare uno scenario nuovamente espansivo" anche se alladelle compravendite fa da contraltare una frenata dei prezzi, che dopo un'ascesa ininterrotta chiudono l'anno in media sui livelli del primo semestre 2024.