Neonazisti arrestati chi sono il tenore Joe Fallisi e Davide Spadaccino nero

Un’operazione della Procura di Bologna ha portato all’arresto di 12 persone legate all’associazione neonazista e suprematista “Werwolf Division”. Tra loro,Armenise, 36 anni, di Bari, e Joe76enne originario di Milano e residente a Ostuni. Il gruppo, secondo gli inquirenti, promuoveva ideali estremi, negava la Shoah e ne faceva apologia. L’obiettivo dichiarato era il sovvertimento dell’ordine democratico per instaurare uno Stato etico e autoritario fondato sulla supremazia della razza ariana. Le indagini hanno documentato progetti di azioni violente contro alte cariche istituzionali.Leggi anche: Scoperto in Italia un gruppo neonazista che progettava attentati contro le istituzioni: 12 arrestiIl coinvolgimento diArmeniseArmenise, conosciuto nei canali Telegram come “Le Lame dello”, partecipava attivamente ai gruppi “Werwolf Division Discussioni” e “Divisione Nuova Alba”.