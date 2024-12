Lapresse.it - Milleproroghe, dai permessi per gli ucraini allo stop sulle multe per i no vax

Proroga deiper glialleper i no vax. Sono alcuni dei temi affrontati secondo le indiscrezioni che emergono sulla bozza del decretoall’esame della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri in programma lunedì 9 dicembre alle 17.00 a Palazzo Chigi.Da Pa a salute e economia, la bozza in 20 articoliIl provvedimento dovrebbe contemplare 20 articoli. Nel testo sono presenti una seria di proroghe di termini in materia di pubbliche amministrazioni, in materie di competenza del ministero dell’Interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Previste proroghe di termini in materia economica e finanziaria, e in materia di salute, istruzione, cultura, sport ed editoria.soggiornoTra gli elementi principali della bozza, allungamento deidi soggiorno per i cittadini in fuga dalla guerra in Ucraina che, in scadenza al 31 dicembre 2024, “possono essere rinnovati fino al 4 marzo 2026“.