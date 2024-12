Thesocialpost.it - Meteo giovedì 5 dicembre: piogge al Sud e neve sugli Appennini a bassa quota. Allerta arancione in Puglia

il tempo sull’Italia sarà caratterizzato da un generale calo delle temperature e da condizionivariabili, coninanche a, secondo il Serviziorologico dell’Aeronautica militare.Leggi anche:gialla per nubifragi in cinque regioniCentro Italia: sole ealternateAl Centro il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con nubi alte in transito dal pomeriggio. Ampie schiarite interesseranno Toscana, Umbria e Lazio, mentre Marche e Abruzzo saranno colpite da rovesci e isolati temporali, accompagnati da nevicate sull’Appennino abruzzese intorno agli 800 metri. Le condizioni miglioreranno dal pomeriggio-sera. Sulla Sardegna, l’alternanza di nubi e schiarite ridurrà il rischio di pioggia, che resterà basso per tutta la giornata.