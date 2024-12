361magazine.com - Matano e Cattelan e una puntata sui generis di Supernova

Leggi su 361magazine.com

Ospite del podcast del conduttore“Ciao sono Franke sono venuto aperché ho un sacco di cose da dire” è con questa dichiarazione che il comico apre ladel podcast “Stasera c’è” in cui è ospite.è “un veterano di Youtube” come lo definisce il conduttore diAlessandro“Fra 3 anni sono 20 anni. Non è strano? – commentache aggiunge – Perché Youtube sembra una cosa nuova e invece c’è da un sacco di tempo.”, prima di ammutolirsi. Conduttore e ospite portano avanti unaveramente speciale e surreale di, con quasi un’ora trascorsa in pieno mutismo.“C’è una cosa che ho scoperto quando abbiamo iniziato a fare– affermadopo 50 minuti rompendo il muro del silenzio – Tu sai quanto serve di tempo speso a vedere un video affinché sia conteggiata la visualizzazione? pochissimo! ma tipo meno di un minuto, qualche secondo” “Basta che guardi 10 secondi e vale come una visualizzazione.