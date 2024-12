Luciano Barone | Commercialista | Consiglia i tuoi clienti | evitare il ragionamento a breve termine con le banche

Leggi su Citypescara.com

Il credito e l’impresa: una guida praticadiQualche settimana fa, ho avuto una conversazione con un piccolo imprenditore di una società di servizi. Era stato indirizzato a me dal suo, preoccupato per le difficoltà che il cliente incontrava nell’ottenere credito dalle.Il legame tra fiducia e creditoIl credito si basa sulla fiducia, spiegai, e per comprenderne le dinamiche è necessario partire dall’analisi dei documenti aziendali principali: la Centrale Rischi e i bilanci. Questi rappresentano per un’azienda ciò che gli esami del sangue e le lastre rappresentano per un paziente. Sono strumenti essenziali per valutare la salute finanziaria e il rapporto con il sistema bancario.Nel caso di questo imprenditore, emergevano due problemi principali: bilanci apparentemente in ordine ma con errori strutturali e una gestione dei finanziamenti aziendali poco adatta alle esigenze del mercato moderno.