Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Beaver Creek 2024 in DIRETTA: Kriechmayr al comando. Casse settimo, migliore degli italiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.11: Bene lo statunitense Negomir che si conferma in buona condizione e chiude a 1?76 da, 17mo20.10: Discreta la prestazione dell’austriaco Danklmaier, 24mo a 2?2520.09: Ritardo di 2?78 per lo svizzero Boisset che è 26mo20.07: Buonaper il canadese Read, che si inserisce al 20mo posto con un ritardo di 2?1620.06: 26mo posto per lo svizzero Meillard a 3’02” dalla testa20.05. Perde progressivamente il francese Pinturault e chiude con 3?41 di distacco20.00: Questa la classifcia dopo le prime 30 discese:1Vincent, AUT, 1’40?182 Odermatt Marco, SUI, +0.233 Sarrazin Cyprien, FRA, +0.314 Cochran-Siegle Ryan, USA, +0.475 Von Allmen Franjo, SUI, +0.716 Bennett Bryce, USA, +0.807Mattia, ITA, +0.958 Striedinger Otmar, AUT, +1.