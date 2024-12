Spazionapoli.it - Futuro Meret, l’ex capitano del Napoli spiazza tutti: è successo in diretta

Sul casoha parlato Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro e allenatore della primavera del Benevento, sottolineando come la società debba dare fiducia al calciatore Dopo le voci che hanno riguardato Alexe il suo possibile addio al, molti sono stati i commenti relativi al valore del calciatore per ildi Antonio Conte.In modo particolare si è sottolineato come il rendimento dell’estremo difensore azzurro non passi inosservato soprattutto in riferimento al primo posto del club partenopeo.A pro’ di ciò si è espresso Gennaro Iezzo, ex portiere del, che in un’intervista a Terzo Tempo ha sottolineato l’importanza del difensore.Iezzo a Terzo Tempo: “Credo che questo ragazzo abbia bisogno di fiducia da parte della società”Iezzo ai microfoni di Terzo Tempo Calcio, trasmissione in onda su Televomero, ha parlato di Alexe della situazione che si è creata.