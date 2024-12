Movieplayer.it - Era solo un messaggio prima di Natale, la recensione: una prevedibile rom-com natalizia per non pensare

Un film romantico che racconta una storia d'amore nata per colpa (o grazie?) ad un sms inviato alla persona sbagliata. Protagonisti Merritt Patterson e Trevor Donovan. Su Netflix. Avevamo cantato vittoria troppo presto a Novembre, quando i quattro nuovi film diNetflix sono approdati in piattaforma. La formula standard 'paesino che vince su città e storia d'amore cotta e mangiata' sembrava essere stata messa da parte per un piccolo e minimo sforzo in più di sceneggiatura e recitazione. Nel bel mezzo dei festeggiamenti per l'incoronazione di Lindsay Lohan a regina delper Our little secret e delle contemplazioni per l'audacia seminuda di Chad Michael Murray in The Merry Gentlemen, ecco che balza in top 10, un titolo del 2023 che va a completare il già successo .