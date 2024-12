Linkiesta.it - Come si costruisce un mito rosso passione dal 1898

Quando un appassionato dice “volano” gli occhi si illuminano: è il modello di punta e più conosciuto della rinomata Berkel, l’affettatrice che tutto il mondo ci invidia e che – propriole auto di lusso della food valley italiana – è prodotta ancora in maniera artigianale da operai specializzati che ne fanno un capolavoro di tecnica, efficacia, bellezza e precisione.Fondata a Rotterdam neldall’olandese Wilhelmus Van Berkel, l’azienda ha rivoluzionato il mondo del taglio con l’invenzione dell’affettatrice. Oggi VBI e? un’organizzazione multinazionale con sede in Italia, da 25 milioni di euro di fatturato e con oltre 160 dipendenti su tre siti produttivi.La produzione di alta gamma è a Oggiona Santo Stefano, ed è qui che le volano rosse, quelle più iconiche, ma anche quelle personalizzate con i colori che ciascuno desidera, vengono assemblate una ad una, su tre isole presidiate dagli operai che le montano, le coccolano, le provano e le spediscono in tutto il mondo, in attesa di affettare o di fare bella mostra di sé in cucine, salotti e ristoranti.