Calcio dilettanti: l'ex Reggiana rinforzerà ulteriormente la rosa di Ivano Rossi che avrà a disposizione anche il mancino Calì. Correggese, che lusso: ingaggiato Siligardi

Doppio colpo in attacco per la: arrLucae Christianè molto noto: classe ’88 nativo proprio di Correggio, in carriera ha totalizzato 113 presenze in Serie A (8 gol e 5 assist) e 162 in B (37 e 28). Ha vestito le maglie di Livorno, Parma, Verona, FeralpiSalò, Triestina, Spal, Bologna,, Crotone, Bari, Piacenza, equella dell’Inter (due presenze in Coppa Italia nel 2008-09, in nerazzurro fece le giovanili). L’ultima esperienza risale alla scorsa stagione, con la Spal in Serie C (14 presenze e 1 gol).da diverse settimane si allenava con la, visto che è legato da amicizie di lunga data coi vertici societari e ora ecco la firma fino a giugno del 2026. Persi tratta di un ritorno: era stato biancorosso nel 2020-21.