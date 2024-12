Iltempo.it - Botte con bastone e braccio rotto alla fidanzata: arrestato “Er Brasiliano” a Roma

È statoMassimiliano Minnocci, conosciuto come "Er", con l'accusa di lesioni personali gravi dopo un'aggressione brutale nei confronti della sua. L'uomo, secondo la ricostruzione del Messaggero, sotto l'effetto di cocaina e alcol, ha colpito la vittima con un, causandole una frattura scomposta aldestro. I medici, dopo aver visitato la donna, hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni e consigliato il ricovero per ulteriori accertamenti e un intervento chirurgico, ma la vittima ha inizialmente rifiutato. Spinta dai familiari, la giovane ha poi deciso di denunciare l'uomo. Le indagini hanno portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal giudice per le indagini preliminari Paola Della Monica. Il giudice ha motivato il provvedimento evidenziando la gravità dell'accaduto e il rischio di recidiva, sottolineando che Minnocci aveva già beneficiato di misure alternativedetenzione senza alcun effetto deterrente.