Liberoquotidiano.it - "Alcol e droghe, quanto spendevo al giorno": Fernanda Lessa, la cifre è sconvolgente

"Ho seguito l'andazzo. Negli anni Novanta il mondo della moda era piuttosto vizioso: 'pippavano' in molte, anche di più. Era un modo per non mangiare e dimagrire":, classe 1977, brasiliana di Rio de Janeiro e una delle top model più famose al mondo, si è confessata in un'intervista al Corriere della Sera. "Durante la settimana lavoravo moltissimo - ha raccontato -. Nel weekend mi sfondavo di. Mi aiutavano a non sentire la solitudine, ad alleggerire il fardello dei miei problemi. Tra il 2000 e il 2008 sono arrivata a spendere anche mille euro alper farmi. Mentre l'non bastava mai. Una combo devastante"., che per anni ha sfilato sulle passerelle di New York, Milano e Parigi, è stata spesso sulle copertine dei più importanti magazine di moda, da Vogue a Marie Claire.