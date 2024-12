Zonawrestling.net - AEW: Title shot per Anna Jay, sfiderà Mercedes Mone a Holiday Bash

Ieri notte a Dynamite,Jay ha affrontato e sconfitto sul ring Penelope Ford. In questo modo ha portato a casa l’ottava vittoria in singolo da settembre a questa parte. Ma c’è di più, dopo l’incontroha avuto un faccia a faccia con la TBS Championcon importanti ripercussioni in vista di Dynamitein programma tra due settimane, il 18 dicembre.Titolo TBS in palioSubito dopo la vittoria ai danni di Penelope Ford,Jay ha avuto un faccia a faccia con. La situazione si è fatta subito tesa, con la TBS Champion che ha affermato comenon abbia mai concluso nulla nella sua carriera. Per tutta risposta la Jay ha mandato al tappeto la campionessa lasciandola di stucco. La AEW ha poi ufficializzato che le due si affronteranno ail 18 dicembre con in palio il TBS