Feedpress.me - Yoon verso l'impeachment, scioperi in Corea del Sud: il voto entro il weekend ma il partito al potere si oppone

Leggi su Feedpress.me

Il presidente sudnoSuk-yeol ha dichiarato la legge marziale, durata solo sei ore, per evitare le indagini a suo carico . La mozione di, presentata dalle opposizioni in Parlamento, accusadi aver «violato gravemente e ampiamente la Costituzione e la legge». Secondo i critici, la decisione disarebbe stata «motivata non da preoccupazioni per la sicurezza nazionale.