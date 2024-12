Ilfattoquotidiano.it - “Una Mamma per Amica” torna in tv: la reunion del cast per uno spot natalizio

Unapersbarca in pubblicità. I protagonisti della famosissima serie televisiva americana, che narra le strampalate e divertenti vicende di unae di sua figlia, sonoti a Stars Hollow: è lavoluta da Walmart, celebre catena della grande distribuzione americana, che ha deciso di richiamare parte deldi Unaperper lanciare unoin tema.La clip dura solo pochi secondi. Quanto basta per permettere ai fan di rivedere alcuni dei loro beniamini: il video comincia con Kirk (interpretato da Sean Gunn) che entra nella locanda di Luke (Scott Patterson) per consegnargli un pacco di Walmart, che il ristoratore nasconde sotto al bancone. Pochi istanti ed ecco che arriva anche Lorelai (Lauren Graham): “Caffè, caffè, caffè”, dice ladi casa Gilmore a Luke, che quindi le porge il suo regalo: una macchina da caffè.