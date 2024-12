Thesocialpost.it - Uccide la moglie con una pistola e poi si toglie la vita: lei era malata da tempo

Drammatica tragedia familiare avvenuta ad Altedo, vicino Bologna, nella mattinata di mercoledì 4 dicembre. Secondo quanto si apprende, un uomo di 71 anni ha ucciso la64enne sparandole con una. Leggi anche: Sequestra lain casa e la sevizia con un coltello arroventato: arrestatoPoi ha rivolto l’arma verso se stesso e si è suicidato. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il femminicidio-suicidio sarebbe avvenuto in casa intorno e intorno alle 7.30. A dare per prima l’allarme sarebbe stata l’infermiera che assisteva la 64enne, che erada.L'articololacon unae poi sila: lei eradaproviene da The Social Post.