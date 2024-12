Ilrestodelcarlino.it - Tutti in strada tra paura e curiosità: "Mai successo qui"

Il residente del primo piano esce correndo dalle scale del portone di ingresso della palazzina di via Confalonieri. Tossisce e lacrima a causa del fumo. Si è accorto che qualcosa non andava come sempre, quando l’odore ha iniziato a essere pungente e insistente. Sono le 19.30 e nello scantinato dell’edificio giallo spuntano le prime fiamme. Tempo cinque minuti e a Pantano si sentono le sirene: arrivano i vigili del fuoco e due pattuglie dell’unità cinofila della Guardia di Finanza. Si precipitano in una delle finestre dello scantinato e iniziano a domare il fuoco: il rogo – non si esclude la pista dolosa – ha colpito un divano in pelle, diversi armadi, plastica.i cittadini della zona escono ine seguono i primi passi dell’intervento. Un ragazzo che abita al civico 32 corre verso l’uscita con tanto di valigie.