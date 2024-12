Ilrestodelcarlino.it - Tenta di uccidere la ex, il trauma della famiglia: “Fatto inimmaginabile”. Lei: “Sono sotto choc”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 4 dicembre 2024 – “Lei lo aveva lasciato per validi motivi. Si erano separati da tempo, ma lui non lo accettava”. Da San Matteo delle Chiaviche, frazione di Viadana (Mantova), sfogano dolore, rabbia e sconcerto i parenti stretti45enne accoltellata lunedì per strada – non divulghiamo le generalità dei protagonistivicenda per tutelarne l’identità –, a Guastalla, dall’ex convivente, e ora ricoverata all’ospedale di Reggio. Accennano al movente che avrebbe armato l’uomo: “Un gesto che non ci aspettavamo”, ci dice il fratello. I familiari hanno visto al Santa Maria la figlia, che lavora a Guastalla, nella sera di lunedì, dove lei si trova ricoverata nel reparto di Chirurgia vascolare: “È fuori pericolo”. Le hanno parlato: “Ci ha detto di aver vissuto un, uno