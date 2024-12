Quifinanza.it - Rinnovabili, boom dell’energia pulita in Europa: quali obiettivi per il Green Deal

Il 2023 e il 2024 si può dire che siano stati gli anni delle energie, che hanno rappresentato la principale fonte di elettricità in. A rilevarlo sono stati i dati Eurostat, secondo cui le fonti pulite hanno coperto circa il 44,7% di tutta la produzione, generando così 1,21 milioni di Gigawattora (GWh), con un aumento del 12,4% rispetto all’anno precedente.GlidelsulleBruxelles ha presentato già dal 2022 il piano RePowerEu che mira a risparmiare energia, diversificare le forniture e dare impulso alla transizione energetica. Agire in modo intelligente, concreto e funzionale, per accelerare la diffusione delle energiefa parte del più ampio pacchetto di strategie europee per la transizione. Come previsto dalEuropeo, infatti, il piano REPowerEU ha lo scopo di aumentare la diffusione delle energie, far risparmiare energia e diversificare l’approvvigionamento energetico.