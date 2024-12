Probabili formazioni Lazio-Napoli | ottavi Coppa Italia 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, match deglidi finale di, in programma alle 21:00 di giovedì 5 dicembre nella cornice dello stadio Olimpico. Si tratta del primo di due confronti tra Antonio Conte e Marco Baroni, che torneranno a sfidarsi, al ‘Maradona’, in campionato tre giorni più tardi. Ilnon batte ladal settembre 2022. Poi due vittorie biancocelesti e un pareggio a reti inviolate. Stavolta in palio c’è il pass per i quarti di finale, dove ad attendere la vincitrice sarà una tra Inter e Udinese. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori.– Da valutare le condizioni di Nuno Tavares. Se non recupera per giovedì, sarà disponibile per domenica. Guendouzi e Rovella a centrocampo. Pedro a supporto di Noslin in attacco.