Terzotemponapoli.com - NM Live – Coppa Italia? Napoli con più turnover rispetto alla Lazio. Lukaku resta un grande attaccante

NM– Pellissier, Massimiliano Esposito, Sesa, Montervino, Petrazzuolo, Mignano e Mandato hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Pellissier: “Conte è un allenatore concreto,un, McTominay è un acquisto azzeccato, Scudetto? Ilc’è ma non deve mollare”SERGIO PELLISSIER, exe presidente del Chievo Verona, è intervenuto a “Pino Daniele? Mi piaceva, non tutte le canzoni ma ogni tanto lo ascoltavo.? Quando vinci va sempre bene tutto. Certo, eravamo abituati alche segnava 4 gol a partita e dominava, ma Conte è uno pratico e concreto.