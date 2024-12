Mistermovie.it - Mister Movie | Il cast di Scream 7 aggiunge la star di Madame Web Celeste O’Connor

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il franchise dista per tornare con il settimo capitolo della saga slasher che ha conquistato i fan per oltre due decenni. La Paramount Pictures ha appena annunciato un nuovo membro del, nota per il suo ruolo inWeb e per la partecipazione a Ghostbusters: Afterlife e Ghostbusters: Frozen Empire. Tuttavia, i dettagli sul personaggio che interpreterà in7 sono ancora avvolti nelo, suscitando l’interesse dei fan più curiosi.Chi guiderà ildi7?7 vedrà il ritorno di due dei personaggi più amati del franchise: Neve Campbell nei panni di Sidney Prescott e Courteney Cox come Gale Weathers, un ritorno che non mancherà di emozionare i fan storici della serie. Ma le novità non si fermano qui.