Lo sta preparando | Novak Djokovic la mossa per spodestare Jannik Sinner

Un 2024 quasi da dimenticare per. Quasi, perché a parte il successo alle Olimpiadi non sono arrivati altri successi di rilievo, complici anche i guai fisici patiti dal serbo nel corso della stagione. Dopo l'addio allo storico coach Ivanisevic e il passaggio allo storico ex rivale Andy Murray, ora Nole tornerà in campo a Brisbane, il torneo sul cemento australiano che si gioca dal 29 dicembre al 5 gennaio, per mettere benzina nelle gambe in vista del prossimo Australian Open. Con lui, in lotta per il titolo dell'Atp 250 ci saranno anche Holger Rune e Frances Tiafoe, oltre a Nick Kyrgios, che per l'anno prossimo ha annunciato il ritorno in campo. Per, invece, la stagione inizierà direttamente dagli Australian open, dove in tanti sognano una finale contro Carlos Alcaraz, insieme all'altoatesino destinato a prendersi il futuro dei prossimi anni.