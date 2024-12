Panorama.it - La finale di X Factor a Napoli: tutte le sorprese

Siamo arrivati all'ultimo atto del viaggio incredibile in cui ci ha portato Xquest'anno. Domani sera, giovedì 5 dicembre a partire dalle ore 21:00, in diretta su Sky, in streaming su NOW, e in simulcast anche in chiaro su TV8, arriva la finalissima di questa edizione, in cui verrà proclamato il vincitore di quest’anno tra i quattro artisti ancora in corsa: Lorenzo Salvetti, Mimì, I Patagarri, Les Votives. Per la prima volta nella storia internazionale di X, il celebre show musicale si sposterà in una location straordinaria: Piazza del Plebiscito a. Lì è stato allestito il famoso palco a forma di X che accoglierà i protagonisti dell’ultima serata dello show: i quattro finalisti, la conduttrice Giorgia e ovviamente gli affiatati giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.