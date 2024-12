Ilrestodelcarlino.it - La Cassazione su Rigopiano: "Piccolo passo in avanti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una sentenza molto attesa, arrivata solo nel tardo pomeriggio di ieri, quella dellain merito al processo per la tragedia dell’Hotelche a Farindola, in Abruzzo, venne travolto da una valanga il 18 gennaio del 2017. Nel disastro morirono 29 persone: tra queste anche Marco Vagnarelli, 44enne di Castignano, che si trovava in vacanza insieme alla compagna Paola Tomassini, originaria di Montalto e anche lei deceduta in quella drammatica circostanza. Laha reso definitiva la condanna ad un anno e otto mesi per l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, accusato di rifiuto di atti di ufficio e falso. Appello bis, invece, per sei dirigenti della Regione Abruzzo all’epoca dei fatti, che era stati assolti nei due precedenti gradi di giudizio. I giudici dellahanno disposto un nuovo processo di appello anche per l’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta.