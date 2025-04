Dai van alla scorta tutte le folli pretese delle delegazioni al Vaticano

scorta al seguito, corteo d’auto chilometrico e richieste fuori scala. Per chi gestisce il cerimoniale in Vaticano, sono stati giorni da bollino nero. Organizzare i funerali di un Papa è già, di per sé, un’impresa che non ha paragoni. Ma stavolta c’era anche il corteo verso Santa Maria Maggiore, il calendario pieno di turisti e un mondo fuori che traballa tra guerre e tensioni diplomatiche. Risultato: zero spazio per improvvisare o venire incontro ai capricci. Contro ogni forzatura, l’unico argine è stato il protocollo.Quando Zelensky ha iniziato a vacillare sulla sua partecipazione, il Vaticano aveva già disinnescato un potenziale cortocircuito: nessun rischio che lui e Trump si trovassero fianco a fianco. Thesocialpost.it - Dai van alla scorta: tutte le folli pretese delle delegazioni al Vaticano Leggi su Thesocialpost.it C’è stato chi ha fatto di tutto per avere un invito ai funerali di Papa Francesco, senza riuscirci. Chi l’invito ce l’aveva e ha declinato all’ultimo. Chi si è presentato con la pretesa di entrare in Basilica come fosse un G7:al seguito, corteo d’auto chilometrico e richieste fuori scala. Per chi gestisce il cerimoniale in, sono stati giorni da bollino nero. Organizzare i funerali di un Papa è già, di per sé, un’impresa che non ha paragoni. Ma stavolta c’era anche il corteo verso Santa Maria Maggiore, il calendario pieno di turisti e un mondo fuori che trabtra guerre e tensioni diplomatiche. Risultato: zero spazio per improvvisare o venire incontro ai capricci. Contro ogni forzatura, l’unico argine è stato il protocollo.Quando Zelensky ha iniziato a vacillare sulla sua partecipazione, ilaveva già disinnescato un potenziale cortocircuito: nessun rischio che lui e Trump si trovassero fianco a fianco.

