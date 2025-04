Leoni Juve Giuntoli prova ad affondare il colpo sul giovane difensore del Parma Il costo è abbordabile ma la concorrenza è molto folta tra Italia ed estero

Leoni Juve, Cristiano Giuntoli è rimasto stregato da Giovanni Leoni: si studia l’assalto per anticipare la concorrenzaGiovanni Leoni è un obiettivo concreto del calciomercato Juve. Il difensore del Parma ha stregato Cristiano Giuntoli nell’ultima sfida contro i bianconeri, che adesso vorrebbero studiare l’assalto.Stando a quanto appreso da calciomercato.com, Il difensore centrale classe 2006 costa sui 15 milioni di euro. Trattasi di una cifra abbordabile che potrebbe far gola sia in Italia che all’estero: l’Inter, alcuni club de LaLiga e della Premier League sono interessati a questo giovane profilo. .com Juventusnews24.com - Leoni Juve, Giuntoli prova ad affondare il colpo sul giovane difensore del Parma! Il costo è abbordabile, ma la concorrenza è molto folta tra Italia ed estero Leggi su Juventusnews24.com , Cristianoè rimasto stregato da Giovanni: si studia l’assalto per anticipare laGiovanniè un obiettivo concreto del calciomercato. Ildelha stregato Cristianonell’ultima sfida contro i bianconeri, che adesso vorrebbero studiare l’assalto.Stando a quanto appreso da calciomercato.com, Ilcentrale classe 2006 costa sui 15 milioni di euro. Trattasi di una cifrache potrebbe far gola sia inche all’: l’Inter, alcuni club de LaLiga e della Premier League sono interessati a questoprofilo. .com

Leoni Juve, partita totale del difensore accostato ai bianconeri sotto gli occhi di Giuntoli: i numeri della clamorosa prestazione stupiscono - di Redazione JuventusNews24Leoni Juve, partita totale del difensore accostato ai bianconeri: tutti i numeri della prova del calciatore Il difensore accostato al calciomercato Juve Giovanni Leoni ha sfornato una clamorosa prestazione contro i bianconeri nella vittoria del Parma per 1-0. Il talento classe 2006 ha annullato Vlahovic ed è stato premiato come MVP sotto gli occhi di Giuntoli. 6 rinvii difensivi, due tiri respinti, due intercetti, 3 tackles, 4 duelli a terra vinti su 4 e tre duelli aerei vinti su 4. 🔗juventusnews24.com

