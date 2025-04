Educazione stradale al Liceo Buonarroti lezioni teoriche e pratiche per gli studenti

Educazione stradale in programma mercoledì 30 aprile presso il Liceo 'Buonarroti' di Pisa, promossa da Bit Mobility in collaborazione con la Polizia locale di Pisa. L’iniziativa coinvolgerà una classe quarta dell’istituto e si inserisce in un percorso educativo. Pisatoday.it - Educazione stradale al Liceo 'Buonarroti': lezioni teoriche e pratiche per gli studenti Leggi su Pisatoday.it Mattinata formativa dedicata all'in programma mercoledì 30 aprile presso il' di Pisa, promossa da Bit Mobility in collaborazione con la Polizia locale di Pisa. L’iniziativa coinvolgerà una classe quarta dell’istituto e si inserisce in un percorso educativo.

Se ne parla anche su altri siti

Alle Murate la mostra “L’educazione fascista nel Fondo delle Riviste del Liceo Machiavelli” - Dal 20 al 25 febbraio 2025, presso MAD Murate Art District, si terrà la mostra “L’educazione fascista nel Fondo delle Riviste del Liceo Machiavelli”. L’esposizione, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Carlo Marchi, in collaborazione con Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux... 🔗firenzetoday.it

Troppi morti sulle strade, presentato in Senato il progetto foggiano di educazione stradale - Su iniziativa della senatrice Anna Maria Fallucchi, con la collaborazione dell'associazione Michele Di Salvia, si è svolto a Roma, presso il Senato della Repubblica - Sala Caduti di Nassirya, la conferenza "Sicurezza Stradale: educazione e formazione contro l'incidentalità". Nell'ambito del... 🔗foggiatoday.it

"Un click per Nick", il gran finale: asta di beneficenza, mostra e lezione di educazione stradale - Sabato 12 aprile segnerà la conclusione del concorso fotografico di beneficenza "Un click per Nick", nel ricordo di Nicolò Ulivi e a favore dell'associazione "Ettore: un sorriso per l'Africa", attiva in Tanzania nella ristrutturazione del centro sanitario di Kisawasawa e fondata in ricordo di... 🔗forlitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Educazione stradale al Liceo 'Buonarroti': lezioni teoriche e pratiche per gli studenti; 'Educazione e sicurezza stradale', esperti a confronto sul nuovo codice della strada; Scuola, ottobre si chiude con uno sciopero nazionale di 24 ore; 'Aci Driving Experince', a Genova lezioni di guida in sicurezza per studenti. 🔗Ne parlano su altre fonti

A Vimercate l’educazione stradale fa scuola - “Sicurezza on The Road”, promosso da Bridgestone con la Croce Rossa Italiana, in scena al Liceo Banfi di Vimercate. Il progetto nazionale di educazione stradale “Sicurezza on The Road ... 🔗mbnews.it