Incontro Trump Zelensky dentro la basilica di San Pietro

Trump e il presidente ucraino Volodymir Zelensky hanno avuto un colloquio durato circa 15 minuti dentro la basilica di San Pietro a margine dei funerali di Papa Francesco.

Cosa riportano altre fonti

Meloni: Zelensky dopo incontro con Trump? Dispiaciuto ma lucido, cerca soluzioni - (Agenzia Vista) Londra, 02 marzo 2025 “Ho trovato Zelensky dispiaciuto sicuramente, ma credo che tutti siamo dispiaciuti, credo che anche i protagonisti siano dispiaciuti; però l'ho trovato molto lucido, razionale, una persona che vuole cercare delle soluzioni e questo è molto importante”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Londra in occasione del Leaders' meeting on Ukraine. 🔗liberoquotidiano.it

Il generale Kellogg a Kiev: incontro con Zelensky e accuse di Trump - "Il generale Kellogg è già a Kiev. Ha già incontrato il comandante in capo Syrsky, i nostri responsabili dell'intelligence e dei servizi speciali. Domani lo incontrerò personalmente. Per noi è molto importante che l'incontro e il lavoro complessivo con l'America siano costruttivi": così nel suo discorso serale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel giorno in cui Donald Trump lo ha accusato di essere "un dittatore mai eletto". 🔗quotidiano.net

Trump vede Zelensky: “Mai definito dittatore. Ho grande rispetto per lui, avremo un incontro positivo” - Donald Trump, in vista dell’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di oggi, ha spiegato di avere un “grande rispetto” nei suoi confronti e smentendo così le critiche pubblicate sui social nei giorni scorsi. Alla domanda dell’inviato Bbc che ha chiesto al presidente americano se avesse intenzione di scusarsi per aver definito il suo omologo ucraino un “dittatore”, Trump ha risposto: “L’ho detto io? Non ci posso credere”. 🔗secoloditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump, stretta di mano con von der Leyen, incontro con Zelensky e segno a Macron: le "prove di pace" - Per l'ultimo saluto a Papa Francesco, il successore di Pietro che con la sua aderenza al Vangelo ha provato a mettere il balsamo sulle ... 🔗iltempo.it

Funerali Papa Francesco, Trump e Zelensky entrano sul sagrato di San Pietro, poco prima l'incontro per la pace in Ucraina - L'entrata del presidente Usa Donald Trump e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è già avvenuta poco prima dell'inizio del funerale di Papa Francesco, come informano fonti vaticane. Un colloquio ... 🔗tg.la7.it

Trump e Zelensky, incontro prima dei funerali di papa Francesco: concordato nuovo faccia a faccia dopo le esequie - Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono incontrati prima del funerale di Papa Francesco, secondo quanto riferito a Sky News da fonti vaticane. Incontro che è stato confermato ... 🔗quotidianodipuglia.it