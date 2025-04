Fiorentina Empoli scattano i divieti ecco i provvedimenti di circolazione

Fiorentina-Empoli. Su disposizione della Questura, è stata disposta una serie di provvedimenti di circolazione.In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da cinque ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio.Per consentire l'allestimento delle barriere di pre-filtraggio, le eventuali attività commerciali su suolo pubblico presenti all'interno dell'area ospiti, rimarranno chiuse per l'intera giornata.Per le deviazioni delle linee del trasporto pubblico consultare il sito di Autolinee Toscane (www. Lanazione.it - Fiorentina-Empoli, scattano i divieti: ecco i provvedimenti di circolazione Leggi su Lanazione.it Firenze, 26 aprile 2025 – Domani, domenica 27 aprile, allo stadio Franchi dalle 15 si disputerà la partita del campionato di serie A. Su disposizione della Questura, è stata disposta una serie didi.In sostanza, i consuetidi transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove isaranno in vigore rispettivamente a partire da cinque ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio.Per consentire l'allestimento delle barriere di pre-filtraggio, le eventuali attività commerciali su suolo pubblico presenti all'interno dell'area ospiti, rimarranno chiuse per l'intera giornata.Per le deviazioni delle linee del trasporto pubblico consultare il sito di Autolinee Toscane (www.

Su altri siti se ne discute

Empoli sfida la Fiorentina nel derby dell'Arno: obiettivo salvezza in Serie A - di Simone Cioni Da Bologna a Firenze. Centoventi chilometri più a sud rispetto alla trasferta di giovedì scorso in Emilia per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, domani l’Empoli è atteso al Franchi per il derby dell’Arno contro la Fiorentina. Da una partita, quella contro il Bologna, giocata con onore nonostante una qualificazione ampiamente compromessa, ad una in cui la squadra di D’Aversa dovrà cercare di tirar fuori qualche punto. 🔗sport.quotidiano.net

Kean non è rientrato da Parigi dopo i problemi familiari: la posizione della Fiorentina in vista dell’Empoli - Moise Kean non è ancora rientrato da Parigi dopo i problemi familiari. L'attaccante è fondamentale per la Fiorentina ma in questo momento il calcio viene in secondo piano e il club ha deciso di concedere carta bianca al giocatore senza pressioni sul suo ritorno in Toscana in vista del derby con l'Empoli.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Fiorentina Empoli: dove vederla, orario e probabili formazioni - Allo Stadio Franchi andrà in scena la sfida di Serie A Fiorentina Empoli: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Franchi di Firenze si giocherà la gara valevole per la 34ª giornata di Serie A tra Fiorentina Empoli. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. […] 🔗calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fiorentina-Empoli, scattano i divieti: ecco i provvedimenti di circolazione; Navetta turistica irregolare fermata dalla Municipale: scattato il fermo; Mercoledì 4 dicembre c'è Fiorentina - Empoli in notturna, tutti i divieti; Fiorentina-Inter, scatta il divieto di vendita di bevande alcoliche e in vetro. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Fiorentina-Empoli, scattano i divieti: ecco i provvedimenti di circolazione - Firenze, 26 aprile 2025 – Domani, domenica 27 aprile, allo stadio Franchi dalle 15 si disputerà la partita del campionato di serie A Fiorentina-Empoli. Su disposizione della Questura, è stata disposta ... 🔗lanazione.it

Fiorentina-Empoli, i divieti adottati in vista della partita - Per la partita di calcio di Serie A tra ACF Fiorentina e Empoli F.C. , in programma alle 15 di domenica 27 aprile allo stadio Franchi, la Prefettura comunica che è stato adottato un provvedimento ex ... 🔗055firenze.it

Divieti di transito e sosta 8 ore prima di Fiorentina - Empoli - In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e ... 🔗nove.firenze.it