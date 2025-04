Tornolo riaperta la strada provinciale a Santa Maria del Taro

riaperta al traffico la strada provinciale 359r a Santa Maria del Taro, nel comune di Tornolo. Da venerdì sera la provinciale di collegamento tra Tornolo e Bedonia è nuovamente percorrile con senso unico alternato regolato da movieri, nelle ore di cantiere, e da semaforo nelle ore notturne e nei. Parmatoday.it - Tornolo: riaperta la strada provinciale a Santa Maria del Taro Leggi su Parmatoday.it al traffico la359rdel, nel comune di. Da venerdì sera ladi collegamento trae Bedonia è nuovamente percorrile con senso unico alternato regolato da movieri, nelle ore di cantiere, e da semaforo nelle ore notturne e nei.

Ne parlano su altre fonti

Frana in Val di Forfora. La strada è riaperta - Il maltempo dei giorni scorsi continua a provocare disagi e problemi anche alla circolazione della auto. Nella mattinata di ieri, sulla SP34 Val di Forfora, nel tratto compreso fra Ponte di Sorana e Lanciole, quasi al confine fra i territori comunali di Pescia e di San Marcello-Piteglio, si è verificato un nuovo smottamento, che ha provocato la caduta sulla carreggiata di molti detriti e di un albero. 🔗lanazione.it

Danni del maltempo, riaperta parzialmente la strada diretta a Calvaruso - La Città Metropolitana resta impegnata nelle attività di messa in sicurezza delle arterie stradali danneggiate dall'alluvione dello scorso 2 febbraio. Gli uffici tecnici di Palazzo dei Leoni hanno concluso la prima fase dei lavori sulle strade provinciali 19 "Savochese" (nel territorio di... 🔗messinatoday.it

Via Fiaschetta, ecco i fondi. C’è il via libera del Comune: "Così la strada sarà riaperta" - Via Fiaschetta (Aguscello), finalmente il Comune ha stanziato le risorse necessarie a riaprire la strada: una parte dell’intervento, per un importo pari a 15mila euro, sarà realizzata dal Consorzio di bonifica su mandato dell’amministrazione, mentre l’asfaltatura e la segnaletica stradale saranno eseguiti direttamente dal Comune. Il lavoro su via Fiaschetta inizierà domani e sarà completato, salvo imprevisti o condizioni meteo avverse, entro la prima settimana di marzo, riaprendo la strada e alleviando i disagi per i residenti della zona. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tornolo: riaperta la strada provinciale a Santa Maria del Taro; Tornolo: la Sp 359R di Salsomaggiore e Bardi riaperta dopo la frana; Santa Maria del Taro strada interrotta per una frana. 🔗Cosa riportano altre fonti

Riaperta la strada provinciale Montevarmine. Ora la realizzazione di un marciapiede - E’ stata riaperta la strada provinciale Montevarmine che dalla statale Adriatica sale verso Montefiore dell’Aso passando per Massignano, dove ... 🔗msn.com

Riaperta la strada provinciale per i Bagni di Masino - È stata riaperta al traffico la strada provinciale n. 9 “della Val Masino” nel tratto compreso tra la località Bregolana (km 15+700) e i Bagni di Masino (km 16+923). La revoca della chiusura è stata ... 🔗primalavaltellina.it

Maltempo: chiusa strada provinciale 217 a Fossacesia - A seguito di uno smottamento, causato dalle abbondanti piogge, è stata chiusa temporaneamente al transito la strada provinciale SP ... con certezza i tempi di riapertura della strada, poiché ... 🔗ansa.it