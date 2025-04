Tradito dai tornanti il biker finisce in ospedale

tornanti del monte Bondone, dove. Trentotoday.it - "Tradito" dai tornanti, il biker finisce in ospedale Leggi su Trentotoday.it Poche ore dopo la tragedia di Nicolas Ronchini, un altro incidente motociclistico – fortunatamente con un esito differente rispetto a quello pocanzi citato – si è verificato sulle strade trentine. È successo poco prima delle 19 di venerdì 25 aprile, a Norge, tra idel monte Bondone, dove.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Kessiè torna in Serie A, che colpo: Milan tradito - Franck Kessié può tornare in Serie A al termine dell’esperienza in Saudi League con l’Al Ahli In una stagione tutt’altro che soddisfacente per il Milan, inevitabili sono stati i paragoni con le formazioni del recente passato rossonero. Si è discusso, in particolare, se l’attuale organico a disposizione di Conceicao sia superiore o meno quello che vinse lo Scudetto con Pioli. Kessiè torna in Serie A, che colpo: Milan tradito – Tvplay. 🔗tvplay.it

Marco Mouly arrestato a Fiumicino, il re delle truffe tradito dal passaporto falso: su di lui anche un documentario su Netflix - Dopo una truffa da 283 milioni di euro e una documentario Netflix, la latitanza di Marco Mouly, noto anche come Mardoché Mouly e Marco L’Elegant, si è conclusa all’aeroporto di Fiumicino, dove la Polaria lo ha arrestato nei giorni scorsi. Mouly, cittadino tunisino naturalizzato in Francia, era ricercato per una condanna a otto anni di carcere inflitta nel 2017 dai tribunali francesi per una maxi frode legata al mercato delle quote di carbonio. 🔗open.online

Alvito, 18enne tradito dal nervosismo. Trovato con la droga addosso ed a casa - Non è passato inosservato l’atteggiamento sospetto di un diciottenne di Vicalvi (Frosinone) che, al transito della pattuglia nella piazza centrale di Alvito, luogo di ritrovo dei giovani del posto, ha incrociato lo sguardo attento e vigile dei militari, i quali notando lo stupore del ragazzo, gli... 🔗frosinonetoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tradito dai tornanti a Norge, il biker 20enne finisce in ospedale 25 aprile. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media