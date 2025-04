Cos’è la tumulazione della salma di Papa Francesco come avviene e qual è la differenza con l’inumazione

tumulazione è il tipo di sepoltura scelta da Papa Francesco, che prevede la collocazione del feretro in una tomba muraria: oggi, sabato 26 aprile, dopo i funerali, la salma del Pontefice, disposta in una singola bara in legno rivestita di zinco, verrà collocata nella Basilica di Santa Maria Maggiore, in una tomba di marmo bianco con l’iscrizione “Franciscus”. Leggi su Fanpage.it Laè il tipo di sepoltura scelta da, che prevede la collocazione del feretro in una tomba muraria: oggi, sabato 26 aprile, dopo i funerali, ladel Pontefice, disposta in una singola bara in legno rivestita di zinco, verrà collocata nella Basilica di Santa Maria Maggiore, in una tomba di marmo bianco con l’iscrizione “Franciscus”.

