MotoGP Quartararo torna a ruggire con una rediviva Yamaha ed è in pole a Jerez Bagnaia in prima fila

Quartararo mette un freno al monopolio totalizzante della Ducati e conquista una straordinaria pole-position nelle qualifiche del GP di Spagna 2025 di MotoGP. Il francese si è esaltato con una Yamaha in decisa e costante crescita, firmando il record della pista del circuito di Jerez de la Frontera in 1'35?610. Il transalpino conferma di possedere una classe cristallina, e d'altronde stiamo parlando di un pilota che vinse il Mondiale nel 2021. Se era finito nell'anonimato, la causa era addebitabile alla sola mancanza di competitività della moto. Il classe 1999 ha tuttavia continuato a credere nel progetto di rilancio della casa di Iwata (forse anche per carenza di alternative) ed ora iniziano a vedersi i primi frutti. La Yamaha torna ad assaporare l'ebbrezza della pole dopo una lunga attesa: l'ultima risaliva al GP di Indonesia 2022.

LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Morbidelli in vetta davanti a Quartararo, Bagnaia torna in pista - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.27 Marc Marquez migliora e fa segnare un 1:58.598 e sale in 10a posizione a 1.388. Pecco Bagnaia dopo un giro di raffreddamento si rilancia e chiude in 1:58.641 ed è 12° a 1.431. 06.24 Riecco Pecco Bagnaia! Il pilota del team Ducati Factory torna in scena dopo la scivolata. Chiude il suo 15° giro in 1:58.995 e inizia subito forte. Marc Marquez risponde in 1;58. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Fabio Quartararo torna davanti, Morbidelli in top 5, sorprende Aldeguer - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.26 Fabio Quartararo ruggisce e torna davanti! Il francese firma il tempo di 1:57.555 e si riporta in testa con un margine di 0?183 su Alex Marquez. 10.23 Fantastico Joan Mir! Quinto con la Honda ufficiale con il tempo di 1:58.115, scalza dalla top 5 Marc Marquez. 10.20 Due giri e poi torna subito ai box Bagnaia. 10.17 Torna in pista Pecco Bagnaia per qualche altro giro: il tre volte campione del mondo occupa la sedicesima posizione. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Morbidelli precede Quartararo, Bagnaia scivola nell’ultima curva - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.30 Primi segnali di Maverick Vinales. Lo spagnolo prima segna un 1:59.193, quindi migliora ancora in 1:58.924 ed è 12° a 1.714. 04.27 Di nuovo in pista Fermin Aldeguer e Jack Miller. Prosegue su buoni tempi Alex Marquez che chiude in 1:58.103, quindi 1:58.046. 04.24 Chiude un giro in 1:58.853 Alex Marquez che prosegue nel suo lavoro. 12 giri completati per lo spagnolo. 🔗oasport.it

