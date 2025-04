Corsa in vigna il 10 maggio a Monte delle Vigne

Corsa in vigna - ????5km & 10km + ?degustazione viniSabato 10 maggio 2025 - Monte delle Vigne (Collecchio, PR)Info:• 5 km & 10 km.• Partenza 10:45.• Percorso su sentiero tra le Vigne.• Corsa / camminata.• Degustazione vini al termine.• Parcheggio gratis.• Cani benvenuti (al. Parmatoday.it - Corsa in vigna, il 10 maggio a Monte delle Vigne Leggi su Parmatoday.it in- ????5km & 10km + ?degustazione viniSabato 102025 -(Collecchio, PR)Info:• 5 km & 10 km.• Partenza 10:45.• Percorso su sentiero tra le.•/ camminata.• Degustazione vini al termine.• Parcheggio gratis.• Cani benvenuti (al.

