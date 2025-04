A che ora arriva la bara di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore il percorso del corteo dopo i funerali

Papa Francesco, l’ultimo applauso: la bara arriva in Piazza San Pietro per i funerali solenni - I funerali di Papa Francesco, primo pontefice latinoamericano nella storia della Chiesa cattolica, iniziano con un momento di profonda emozione in Piazza San Pietro. Dopo ore di attesa composta, in un silenzio rispettoso e denso di commozione, la folla esplode in un applauso unanime quando, poco dopo le 10, la bara del Santo Padre viene portata in processione all’esterno della Basilica Vaticana. 🔗panorama.it

Zaino in spalla e mani giunte: chi è la donna che prega davanti alla bara di papa Francesco - In un’atmosfera di profonda commozione, il mondo rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per accogliere la salma di Papa Francesco, esposta ai fedeli fino al 25 aprile. Questo evento solenne ha attirato l’attenzione di molti, ma un’immagine particolare ha catturato l’immaginazione di chi era presente e di chi seguiva da casa. 🔗thesocialpost.it

Papa Francesco "morto da 6 giorni, ma il Vaticano non lo dice", il VIDEO choc con Bergoglio nella bara accarezzato dai cardinali, generato con l'AI - Sono tantissimi i video generati con l'intelligenza artificiale che riportano la falsa notizia della morte di Papa Francesco "Perché il Vaticano sta nascondendo la morte di Papa Francesco? Il papa è morto sei giorni fa, ma il Vaticano non ha pubblicato alcuna dichiarazione ufficiale", queste 🔗ilgiornaleditalia.it

