Dibattito sul referendum di giugno arriva a Pescara Martelloni responsabile nazionale Sinistra Italiana Avs

referendum: a spiegare i perché sarà Federico Martelloni, responsabile nazionale lavoro di Sinistra Italiana-Avs. Appuntamento a Pescara, martedì 29 aprile, alle 18.00, al. Ilpescara.it - Dibattito sul referendum di giugno: arriva a Pescara Martelloni, responsabile nazionale Sinistra Italiana - Avs Leggi su Ilpescara.it Le spine del lavoro, quelle della precarietà e dell’insicurezza, le prospettive di un lavoro più tutelato, con i sì al: a spiegare i perché sarà Federicolavoro di-Avs. Appuntamento a, martedì 29 aprile, alle 18.00, al.

Ne parlano su altre fonti

Elezioni, il primo turno 25 e 26maggio. Election day con i referendum 8 e 9 giugno - AGI - Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il dl Elezioni: per le Amministrative il primo turno sarebbe il 25 e il 26 maggio, mentre l'election day con i referendum dovrebbe essere nelle date dei ballottaggi, ovvero l'8 e 9 giugno. Approvato dl accise Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato tre schemi di Dl in materia fiscale che contengono, tra le varie prescrizioni, modifiche in materia di concordato preventivo biennale - come lo stop per i regimi forfetari e il posticipo al 30 settembre per l'adesione - e la revisione delle aliquote ... 🔗agi.it

Fuorisede, ecco chi potrà votare a giugno per i referendum - Firenze, 10 aprile 2025 - Al referendum dell'8 e 9 giugno 2025 potranno votare anche i fuori sede per motivi di studio, lavoro o cure mediche. Gli elettori e le elettrici fuori sede devono presentare una domanda entro domenica 4 maggio (revocabile poi entro il 14 maggio), al Comune di domicilio temporaneo, utilizzando un apposito modello disponibile online, allegando una copia di un documento di riconoscimento (esempio, carta d'identità), una copia della tessera elettorale (da richiedere al Comune di residenza), una copia di certificazione o documento che attesti la condizione di fuori sede ... 🔗lanazione.it

Via al voto per i fuorisede (anche lavoratori) per i referendum dell’8 e 9 giugno: come e quando fare richiesta - Come annunciato ieri, 14 marzo, il Governo ha deciso che anche i fuori sede potranno esprimere il proprio voto nei referendum previsti per l’8 e 9 giugno senza dover tornare nel comune di residenza. Una novità che riguarda non solo studenti (come avvenuto alle scorse elezioni europee) ma questa volta anche i lavoratori. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il decreto Elezioni, che introduce una modalità di voto dedicata a chi, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trova in una residenza temporanea diversa dalla propria. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Referendum dell’8-9 giugno, la tagliola del quorum; Dibattito sul referendum di giugno: arriva a Pescara Martelloni, responsabile nazionale Sinistra Italiana - Avs; Lavoratori, ecco cosa potrebbe cambiare per te dopo il referendum di giugno 2025: i cinque quesiti spiegati e le novità; Un incontro in vista del referendum di Giugno. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Referendum giugno 2025: licenziamenti, sicurezza sul lavoro, contratti e cittadinanza al giudizio degli italiani - il referendum di giugno 2025 potrebbe segnare un punto di svolta verso un’Italia più equa, inclusiva e attenta ai diritti fondamentali. Mentre il dibattito politico e sociale si prepara ad ... 🔗msn.com

Guida Referendum 2025 sul lavoro, su cosa si vota. Perchè scegliere il sì o no e cosa cambia - Il referendum sul lavoro 2025 chiama gli italiani a decidere su temi come licenziamenti, contratti a termine e tutele per i lavoratori digitali. Cosa comporta votare sì o no e le possibili conseguenze ... 🔗businessonline.it

Scrutatori per il referendum: la DC di Mazara chiede il sorteggio pubblico - Il gruppo DC esprime «piena fiducia nell’imparzialità e nella trasparenza dell’attuale Amministrazione e della Commissione Elettorale», ma ritiene necessario un ulteriore passo verso l’equità: ... 🔗tp24.it