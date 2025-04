Colpi di pistola contro un citofono a Nocera i motivi del folle gesto nei guai un cittadino ucraino

cittadino ucraino è stato accusato di detenzione di armi e esplosioni pericolose a Nocera Inferiore. Indagini in corso. Notizie.virgilio.it - Colpi di pistola contro un citofono a Nocera, i motivi del folle gesto: nei guai un cittadino ucraino Leggi su Notizie.virgilio.it Unè stato accusato di detenzione di armi e esplosioni pericolose aInferiore. Indagini in corso.

Coppia uccisa a Roma, contro di loro almeno 6 colpi pistola - Sparatoria mortale nella notte a Roma. Un uomo e una donna sono stati freddati in strada intorno alle 23 in via Prenestina, nella zona periferica della Capitale. Secondo una prima ricostruzione, i killer avrebbero aperto il fuoco da una moto in corsa, per poi fuggire rapidamente. Le vittime sono due cittadini di nazionalità cinese, colpiti da almeno sei proiettili. I due stavano facendo ritorno a casa in bicicletta, quando – a pochi metri dalla loro abitazione – sono stati raggiunti dagli aggressori, che li hanno colpiti con estrema precisione, mirando alla nuca. 🔗dayitalianews.com

Esplode colpi di pistola contro il vicino di casa, arrestato - Tempo di lettura: < 1 minutoHa esploso colpi d’arma da fuoco all’indirizzo del suo vicino di casa, senza ferirlo. Poco dopo è finito in manette ed ora deve rispondere dell’accusa di tentato omicidio. Protagonista della vicenda, accaduta a Casoria, nel Napoletano, un 42enne di Napoli con precedenti. Ad allertare gli agenti del commissariato di Afragola è stata la segnalazione di un uomo armato che aveva esploso colpi di pistola in via Amedeo Modigliani. 🔗anteprima24.it

Libia: ministro ferito in un attentato a Tripoli. Colpi di pistola contro la sua auto - Situazione esplosiva in Libia. Il ministro libico per gli Affari di gabinetto, Adel Juma, è rimasto ferito in un attentato a Tripoli. Lo ha riferito il governo di unita' nazionale, riconosciuto dall'Onu, in una dichiarazione, condannando l'attacco L'articolo Libia: ministro ferito in un attentato a Tripoli. Colpi di pistola contro la sua auto proviene da Firenze Post. 🔗.com

Spara contro un citofono a Nocera: divieto di dimora nella provincia di Salerno - Identificato l'uomo che ha sparato contro un edificio a Nocera Inferiore (Salerno): è un 20enne ucraino, riconosciuto dalle telecamere ... 🔗fanpage.it

