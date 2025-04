Tradimento trame settimanali dal 26 aprile al 2 maggio 2025 il piccolo Can viene rapito Oylum affronta Mualla

Tradimento, in onda dal 26 aprile al 2 maggio 2025? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi che ci terranno con il fiato sospeso. Al centro dei riflettori troveremo il piccolo Can. Il figlio di Oylum verrà rapito da Mualla, e questo scatenerà la furia di Oylum che minaccerà con una pistola la suocera. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.Tradimento, anticipazioni al 2 maggio: Mualla ordina il rapimento di CanLa madre di Behram non sarà disposta a rinunciare al nipote, e per questo motivo ordinerà ai suoi uomini di rapire il bambino dalla casa di Güzide. La scomparsa del bambino e di Zelis, incaricata di occuparsi di lui, spingeranno tutti a credere che la baby sitter possa essere stata complice nel rapimento. In realtà Zelis sarà stata condotta nel seminterrato e imbavagliata. Superguidatv.it - Tradimento, trame settimanali dal 26 aprile al 2 maggio 2025: il piccolo Can viene rapito, Oylum affronta Mualla Leggi su Superguidatv.it Cosa accadrà nelle puntate, in onda dal 26al 2? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi che ci terranno con il fiato sospeso. Al centro dei riflettori troveremo ilCan. Il figlio diverràda, e questo scatenerà la furia diche minaccerà con una pistola la suocera. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme., anticipazioni al 2ordina il rapimento di CanLa madre di Behram non sarà disposta a rinunciare al nipote, e per questo motivo ordinerà ai suoi uomini di rapire il bambino dalla casa di Güzide. La scomparsa del bambino e di Zelis, incaricata di occuparsi di lui, spingeranno tutti a credere che la baby sitter possa essere stata complice nel rapimento. In realtà Zelis sarà stata condotta nel seminterrato e imbavagliata.

