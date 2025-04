L agenzia immobiliare affitta a 2 persone lo stesso appartamento Scatta la lite deve intervenire la polizia

ANCONA - Momenti di tensione ieri pomeriggio in via della Montagnola. Al centro della lite due 30enni, uno italiano e uno nigeriano, entrambi convinti di essere legittimi affittuari dello stesso appartamento. La situazione è degenerata quando l'uomo nigeriano ha bussato insistentemente alla porta.

